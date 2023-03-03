Биологами создано универсальное противоядие от яда гадюковых
Оно представляет собой смесь из уже использующихся или проходящих клинические испытания препаратов.
На основе трех-четырех относительно недорогих лекарств биохимики разработали препараты, которые могут подавлять действие яда почти всех змей из семейства гадюковые.
Каждый год от укусов змей погибает более 138 тыс. человек, большая часть которых живет на территории Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Большая часть этих смертей связана с укусами змей из семейства гадюковых.
Как правило, в яде змей, скорпионов, пауков и других ядовитых животных содержатся белки и сигнальные молекулы, выполняющие две разных функции. Часть из них проникает в рецепторы или ионные каналы на поверхности нервных клеток жертвы и мешает им работать.
Другие компоненты яда вызывают массовую гибель клеток, напрямую растворяя их компоненты или заставляя их самоуничтожиться. В результате в организме жертвы появляются тромбы и внутренние кровотечения.
Опубликовано: Черноусов Владислав
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