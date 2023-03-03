Honda XR150L - идеальный первый мотоцикл для начинающих мотоциклистов

Новый dual-sport от Honda сочетает в себе все, что любят новые гонщики. Он легкий, весит всего 282 легко управляемых фунта, и он может ехать куда угодно — по дорогам, тропам, задним дворам.

Honda XR150L с стоит всего 2971 долларов.

Мотоциклы идеально подходят для новичков, многие из которых предпочли бы свои первые аварии на мягкой грязи, а не на твердом асфальте, и XR150L создан для этой местности.

Его 19-дюймовые передние и 17-дюймовые задние колеса со спицами - это классическое сочетание как внедорожного мастерства, так и комфорта на дороге.

И Honda каким-то образом поместила дорожный просвет в 9,6 дюйма под удобное для новичков 32,8-дюймовое сиденье мотоцикла.

Крошечный двигатель XR150L не идеален для использования на шоссе.

Однако большинство начинающих гонщиков все равно хотят сначала освоить основы на более медленных и спокойных улицах.

Чтобы снизить стоимость, Honda сохранила базовую модель XR150L.

Коробка передач имеет пять скоростей, а не шесть, а передняя часть имеет один тормозной диск диаметром 240 мм.

Задняя часть еще более примитивна: 110-миллиметровый барабанный тормоз останавливает мотоцикл.

У мотоцикла нет ABS, предписанной ЕС, но у есть особенность, необычная среди современных моделей: карбюратор, перекачивающий топливо и воздух в единственный цилиндр.

XR150L маскимально простой и бюджетный. Он напоминает модель 90-х годов выпуска, которая со своим родным братом Cub остается самым продаваемым автомобилем в истории.

Этот новый dual-sport снижает текущую цену Trail 125, что еще больше демократизирует мир двухколесного транспорта.

Если вы когда-нибудь думали о том, чтобы сесть на мотоцикл, сейчас у вас есть шанс.

Honda создала мотоцикл специально для новичков. Это может быть единственный лучший мотоцикл для начинающих гонщиков.