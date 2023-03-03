Суд в Минске приговорил лауреата Нобелевской премии Беляцкого к 10 годам колонии строгого режима

Алесь Беляцкий, белорусский правозащитник, основатель признанного экстремистским центра "Вясна"* и прошлогодний лауреат Нобелевской премии мира, приговорен судом в Минске к 10 годам колонии строгого режима, сообщает Reuters.

Трое других активистов и близких соратников Беляцкого - Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и Дмитрий Соловьев (заочно) были приговорены к срокам от семи до девяти лет лишения свободы.

Вышеуказанных лиц в том числе в причастности к контрабанде, а также в подготовке и организации акций, нарушающих общественный порядок. Никто из осужденных не признал себя виновным.

Обвинение требовало для подсудимых более суровых приговоров, чем было присуждено. В случае с Беляцким хотели 12 лет тюрьмы.

Кроме того, прокурор потребовал наложить на каждого из активистов штрафы в размере 185 000 рублей (более 73,2 тыс. долларов США).

Напомним, в декабре 2022 года удом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь "вся информационная продукция центра, ее аналоги во всех социальных сетях, мессенджерах и других ресурсах признаны экстремистскими материалами".