«Тинькофф банк» приостановил валютные переводы в Грузию
Информагентство ТАСС сообщило, что «Тинькофф банк» приостановил валютные переводы в Грузию по причине того, что банк-корреспондент не обрабатывает переводы.
«К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», — цитирует заявление пресс-службы «Тинькофф банка» российское информационное агентство ТАСС.
Кроме того, в «Тинькофф банке» сообщили, что на данный момент возможность переводов долларов и евро за границу ещё сохранилась, но в ограниченный список банков.
Напомним, в октябре прошедшего 2022 года «Тинькофф» уже приостанавливал валютные переводы в ряд стран, в том числе и в Грузию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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