По словам Илона Маска, глава корпорации Apple Тим Кук не проявил интереса к Tesla
Предприниматель Илон Маск в прошлом предлагал приобрести компанию Tesla главе корпорации Apple Тиму Куку, однако тот не проявил интереса.
В самые мрачные дни работы над программой по разработке и выпуску электромобилей Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую ее текущей стоимости).
Он отказался от встречи, - написал Маск.
Компания Tesla представила седан Model 3 в марте 2016 года. Электромобиль начали выпускать в 2017 году.
У Tesla первоначально были трудности с тем, что касается наращивания объемов производства этих машин. СМИ сообщали также о наличии в них ряда неисправностей.
Капитализация Tesla превышает $600 млрд. В январе текущего года она составляла менее $100 млрд.
Опубликовано: Черноусов Владислав
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