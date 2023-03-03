По словам Илона Маска, глава корпорации Apple Тим Кук не проявил интереса к Tesla

Предприниматель Илон Маск в прошлом предлагал приобрести компанию Tesla главе корпорации Apple Тиму Куку, однако тот не проявил интереса.

В самые мрачные дни работы над программой по разработке и выпуску электромобилей Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla компанией Apple (за одну десятую ее текущей стоимости).

Он отказался от встречи, - написал Маск.

Компания Tesla представила седан Model 3 в марте 2016 года. Электромобиль начали выпускать в 2017 году.

У Tesla первоначально были трудности с тем, что касается наращивания объемов производства этих машин. СМИ сообщали также о наличии в них ряда неисправностей.

Капитализация Tesla превышает $600 млрд. В январе текущего года она составляла менее $100 млрд.