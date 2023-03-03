Пес воссоединился с хозяйкой через восемь лет после пропажи
Жительница Барбертона (ЮАР) воссоединилась со своей собакой через восемь лет после пропажи питомца.
Собака Джулии Немет в 2012 году родила десятерых щенков. Для девяти животных были найдены хозяева, а оставшегося малыша женщина решила оставить.
Пес получил кличку Джуниор. Немет учила щенка понимать жесты – таким образом Джулия общалась с собакой и не будила своего семимесячного ребенка.
Однажды вернувшись домой, Немет обнаружила, что Джуниор пропал. Женщина переживала, что пса могли похитить для использования в собачьих боях. В надежде найти Джуниора хозяйка длительное время просматривала объявления в Сети.
После исчезновения собаки у Немет появились еще трое детей, она завела другого пса и переехала.
Джуниор в конце концов оказался в обществе защиты животных. Пес стал любимцем волонтеров. Но пристроить собаку куда-либо не получалось, три семьи решили, что Джуниор им не подходит, и возвращали питомца в приют.
17 декабря Немет увидела на странице общества информацию о Джуниоре. Хозяйка приехала за потерянной собакой в тот же день. Она признается, что «плакала, как ребенок».
Девятилетний Джуниор все еще помнит некоторые команды, которые Джулия подавала ему жестами. Пополнение в семье пес воспринял спокойно.
Немет заявляет, что возвращение собаки стало лучшим рождественским подарком, который она когда-либо получала.
Опубликовано: Владимир Беть
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