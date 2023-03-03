МИД России: диверсанты убивали людей в Брянской области из оружия НАТО

Российский МИД опубликовал официальное заявление о том, что убийства в Брянской области совершались из оружия НАТО.

В ведомстве напоминают, что руководство Украины не раз признавалось в совершении любых действий с одобрения и поддержке стран НАТО.

Сообщается также, что следственные органы РФ расследуют данное дело, и за совершение преступления последует наказание.

Ранее поступила информация о том, что в результате действий диверсионной группы в Брянской области погибли два человека.