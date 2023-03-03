Один человек погиб при взрыве у здания суда в столице Черногории Подгорице
Управление полиции МВД Черногории в пресс-релизе сообщило, что один человек погиб при взрыве у здания Основного суда Подгорицы.
Кроме того, в результате данного инцидента пять человек получили ранения различной степени тяжести.
«Около 11.35 (13.35 по мск) на входе в здание Основного суда в Подгорице мужчина с инициалами М.Б. активировал, скорее всего, ручную гранату, при этом погиб», — говорится в сообщении управлении черногорской полиции.
Отмечается, что на месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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