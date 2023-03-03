Вот как дайверы ставили новогоднюю елку на дне водоема в Щелково
Информационные источники сообщают, что на дне водоема в городском округе Щелково, глубину шесть метров в 2020 году дайверы опустили елку.
Дайверы опустили праздничное дерево на дно открытого водоема, украсили. Опускать елку под воду — своеобразная традиция любителей подводного плавания.
Украшают елки в Московской области тысячами шаров из 200 килограммов переработанного пластика — полиэтиленовых пакетов и пищевой пленки.
Экологически безопасные елочные игрушки сделаны в рамках программы «Ноль отходов».
Во Владимире открылась выставка «Дело было в Новый год…».
На ней представлены советские елочные игрушки с 1930 года по конец 1980-х годов. В залах экспонируются также украшения, которые можно увидеть только в музее.
Опубликовано: Алина Черняк
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