Вот как дайверы ставили новогоднюю елку на дне водоема в Щелково

Информационные источники сообщают, что на дне водоема в городском округе Щелково, глубину шесть метров в 2020 году дайверы опустили елку.

Дайверы опустили праздничное дерево на дно открытого водоема, украсили. Опускать елку под воду — своеобразная традиция любителей подводного плавания.

Украшают елки в Московской области тысячами шаров из 200 килограммов переработанного пластика — полиэтиленовых пакетов и пищевой пленки.

Экологически безопасные елочные игрушки сделаны в рамках программы «Ноль отходов».

Во Владимире открылась выставка «Дело было в Новый год…».

На ней представлены советские елочные игрушки с 1930 года по конец 1980-х годов. В залах экспонируются также украшения, которые можно увидеть только в музее.