Журналист Херш назвал единственного подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Американский журналист Сеймур Херш в интервью китайскому телевидению заявил, что единственным подозреваемым в подрыве газопроводов «Северный поток» являются США.
Он напомнил, что Соединенные Штаты уже потратили на поддержку Украины 113 млрд долларов, причем в эту сумму не входят средства от других западных стран.
Херш также уточнил, что тщательно изучал нефтяной и газовый бизнес, встречался с его представителями.
В свое время он писал статьи для издания New York Times, в том числе о работе ЦРУ и незаконной слежке за американцами.
Опубликовано: Светлана Репина
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