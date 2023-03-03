Американский журналист Сеймур Херш в интервью китайскому телевидению заявил, что единственным подозреваемым в подрыве газопроводов «Северный поток» являются США.

Он напомнил, что Соединенные Штаты уже потратили на поддержку Украины 113 млрд долларов, причем в эту сумму не входят средства от других западных стран.

Херш также уточнил, что тщательно изучал нефтяной и газовый бизнес, встречался с его представителями.

В свое время он писал статьи для издания New York Times, в том числе о работе ЦРУ и незаконной слежке за американцами.