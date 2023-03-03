МИД РФ: спецоперация будет продолжаться до полного завершения поставленных задач

Это заявление опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Главное внешнеполитическое ведомство России сообщает, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории.

Также в документе есть напоминание о том, что 2 марта в двух приграничных селах Брянской области России украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем.