Министерство иностранных дел России на официальном веб-сайте опубликовало сообщение об украинском кризисе, осудив террористический акт, который вчера, 2 марта 2023 года, совершили украинские диверсанты на территории Брянской области.

«Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — заявило МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данное преступление киевского режима и стран, накачивающих Вооружённые силы Украины оружием, не останется безнаказанным.

Также отмечается факт того, что Соединённые Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают попытки реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, для чего всё более активно поставляют на Украину вооружения и обучают бойцов ВСУ.