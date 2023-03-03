Броневицкая рассказала, что думает Эдита Пьеха о спецоперации
2023-03-03 15:27
Певица Илона Броневицкая сообщила о позиции своей матери и коллеги по сцене Эдиты Пьехи по поводу проведения спецоперации.
На протяжении нескольких лет Эдита Пьеха не выступает и не появляется в публичных местах.
Ее наследница и коллега Илона Броневицкая рассказала, что думает ее знаменитая мать относительно событий в Украине.
Певица заверила, что родительница полностью находится на стороне России.
Опубликовано: Наталья Гончарова