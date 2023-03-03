Один человек погиб и пятеро получили ранения после взрыва бомбы у суда в Черногории

Взрыв бомбы произошел в здании суда в Подгорице, столице Черногории. По данным полиции Черногории, по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения.

"Взрыв произошел перед главным входом в здание суда", — сообщили в полиции.

Не исключается, что это был акт самоубийства.

"В результате взрыва погиб 40-летний житель Подгорицы, который привел в действие бомбу", — сказал Срджан Корач из полиции.

Он добавил, что "не думает, что раненые, которые уже были госпитализированы, получили очень серьезные травм".

Полиция и другие службы работают на месте происшествия, выясняют его обстоятельства и обеспечивают безопасность территории.