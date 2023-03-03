Экс-советник ЦРУ Рикардс: единственной возможностью для США остается эскалация украинского конфликта
2023-03-03 16:15
Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что у США осталась только одна возможность повлиять на ситуацию на Украине.
По его словам, речь идет об эскалации конфликта, поскольку ВСУ терпят поражение на поле боя, а санкции против России не сработали.
Рикардс отмечает, что США и их союзники по НАТО поставляют на Украину огромное количество вооружений и всерьез думают о передаче истребителей.
Бывший советник подчеркнул, что все это не дало украинским военным преимущества, а потеря Артемовска существенно ослабит оборону ВСУ в Донбассе.
Опубликовано: Светлана Репина