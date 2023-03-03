Экс-советник ЦРУ Рикардс: единственной возможностью для США остается эскалация украинского конфликта

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что у США осталась только одна возможность повлиять на ситуацию на Украине.

По его словам, речь идет об эскалации конфликта, поскольку ВСУ терпят поражение на поле боя, а санкции против России не сработали.

Рикардс отмечает, что США и их союзники по НАТО поставляют на Украину огромное количество вооружений и всерьез думают о передаче истребителей.

Бывший советник подчеркнул, что все это не дало украинским военным преимущества, а потеря Артемовска существенно ослабит оборону ВСУ в Донбассе.