Киркоров признался, что решился на пластику из-за того, что влюбился

Филипп Киркоров сделал несколько пластических операций. которые позволили ему выглядеть моложе и стройнее. Певец признался, что решился на это из-за того, что влюбился.

Филипп Киркоров признался, что влюбился еще осенью прошлого года, но имени своей дамы сердца раскрывать не стал, объяснив это тем, что оберегает свою частную жизнь от посторонних.

Певец отметил, что состояние влюбленности стимулирует его улучшать свою внешность.

Так, недавно артист показал себя миру помолодевшим и стройным, что стало результатом нескольких пластических операций.