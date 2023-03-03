Повышается активность на сайтах путешественников, чтобы найти хоть какого-то попутчика

Однако очень часто так выходит, что поехать просто не с кем: либо претендентов нет вообще, либо отдыхать им предстоит еще нескоро.

Просмотрев сотни страниц и предложений, они находят человека, готового поехать куда угодно и когда угодно.

Немного пообщавшись с потенциальным попутчиком, отпускник покупает заграничный тур и даже бронирует двухместный номер в отеле. Но будет ли случайный человек оказывать поддержку в путешествии, надежный ли он? Обо всем этом надо серьезно подумать.

Всегда стоит помнить, что в мире существует много мошенников и аферистов. За границей человек особенно уязвим, потому что это другая страна с другими обычаями и законами.,

Воспользовавшись беспомощностью и неумением постоять за себя, недобросовестный попутчик может превратить отпуск в настоящий ад.

Не украдет ли он документы, телефон, деньги или кредитные карты, оставшись один в номере? Никто не в силах дать гарантий, и путешественник останется один в незнакомом городе без паспорта и средств на существование.

А бывает и так, что даже живя в разных номерах, туристы попадаются на удочку афериста: он просто добавляет в напиток или блюдо снотворное и без зазрения совести покидает место преступления со всем награбленным добром.

Как бы то ни было, все это не влияет на популярность поиска попутчиков по сети. Статистика неутешительна.

Она гласит, что только треть интернет-попутчиков регистрируется с целью совместной поездки: для автомобильных или автобусных путешествий, круизов, экскурсионных или шопинг-туров, поездок на горнолыжные курорты, отдыха на море, экзотического отдыха. Большую часть составляют люди, которые хотят устроить «секс-тур»: они предоставляют либо спонсорство, либо эскорт-услуги.

Поэтому шансов найти порядочного человека очень мало. Вот почему лучше будет выбрать безопасное направление и ехать туда в одиночку.

Это все же более благоразумно, чем проводить отпуск в компании случайного человека.

Одиночный отдых не такой уж и страшный, как многие себе его представляют. Зачастую именно такой способ путешествия является единственным вариантом для полноценного восстановления сил. Да и познакомиться в поездке с новыми людьми не так сложно. К тому же при желании от них всегда можно отвертеться.

Если все-таки в одиночку ехать не хочется, при поиске попутчика стоит проявить особую бдительность.

Стоит несколько раз лично встретиться с претендентом, пообщаться, узнать, что он из себя представляет. Он должен быть доступен все время, как круглосуточная доставка цветов: когда бы вы ни позвонили, человек должен ответить. Только так можно проверить его надежность. Нельзя доверять попутчикам документы и дорогие вещи.