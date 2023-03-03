Путин проводит экстренное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
2023-03-03 16:21
Президент Российской Федерации 3 марта проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.
Согласно информации ТАСС, Путин обсуждает с участниками данного совещания меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов.
Напомним, вчера, 2 марта 2023 года, украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области и впоследствии были уничтожены, кроме того, бойцы Вооружённых сил Украины предприняли провальную попытку совершить массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты Крымского полуострова.
Опубликовано: Диана Мудреченко