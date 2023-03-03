Житель Калифорнии покупал дорогие автомобили используя деньги, выделенные для борьбы с Covid

Мужчину посадили на 4,5 года за то что он тратил государственные средства, выданные для помощи в борьбе с Covid, на покупку дорогих машин.

Мужчина в Калифорнии был приговорен к 4,5 годам федеральной тюрьмы за мошенническое использование средств для помощи в борьбе с Covid для покупки экзотических суперкаров и роскошных поездок.

Как сообщили работники прокуратуры США, 42-летнего Мустафу Кадири не только отправили в тюрьму, но и оштрафовали на 20 000 долларов и обязали выплатить 2 861 050 долларов в качестве компенсации.

Это лишний раз доказывает, что нужно либо покупать автомобили своей мечты законным путем, либо просто продолжать мечтать о них.

По данным прокуратуры США, Кадири получил 5 миллионов долларов на “фиктивный” бизнес.

Вместо того, чтобы использовать средства помощи по назначению, он обеспечил себе роскошный образ жизни, купив Lamborghini Aventador, Ferrari 488 GTB и Bentley Continental GT.

Все эти авто не из дешевых, поэтому любой, кто знал этого человека, вероятно, задавался вопросом, откуда у него такая неожиданная сумма наличных.

Власти утверждают, что в мае и июне 2020 года Кадири подал заявку на получение кредитов ГЧП в трех банках, используя фальсифицированную информацию для предприятий, которых на самом деле не существовало.

Еще в июле 2021 года Кадири признал себя виновным в банковском мошенничестве, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег.

Кадари использовал средства от Covid relief не только для автомобильных удовольствий.

Власти говорят, что он также совершил несколько роскошных поездок и купил другие личные вещи.

Теперь Кадири придется нести ответ за содеянное, он будет отбывать срок в федеральной тюрьме и выплачивать огромный штраф.;

Это далеко не первая, но одна из худших историй злоупотребления средствами для борьбы с Covid, которые тратились на покупку высокопроизводительных или роскошных автомобилей

Как это не печально звучит, но всякий раз, когда правительство раздает деньги, обязательно находятся люди, которые захотят нажиться на этом.