В Египте обнаружили фрагмент Книги мертвых
В Египте археологи раскопали погребальный храм с деревянными гробами и фрагментом Книги мертвых. Об этом сообщил руководитель археологической миссии Захи Хавасс.
Археологическая миссия обнаружила в древнем некрополе Саккара погребальный храм королевы Неарит, жены короля Тети.
Были найдены 52 вала захоронений, которые достигают глубины 10-12 метров, а внутри этих валов были обнаружены сотни деревянных гробов.
Также, внутри валов миссия обнаружила большое количество археологических артефактов и большое количество статуй, которые представляют божеств Осириса и Птицы-Сокер-Осирис.
Захи Хавасс утверждает, что эти открытия перепишут историю региона, особенно в 18-й и 19-й династиях Нового Царства, во время которых поклонялись царю Тети.
Опубликовано: Антон Райт
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Диана Мудреченко
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