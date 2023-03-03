В Египте обнаружили фрагмент Книги мертвых

В Египте археологи раскопали погребальный храм с деревянными гробами и фрагментом Книги мертвых. Об этом сообщил руководитель археологической миссии Захи Хавасс.

Археологическая миссия обнаружила в древнем некрополе Саккара погребальный храм королевы Неарит, жены короля Тети.

Были найдены 52 вала захоронений, которые достигают глубины 10-12 метров, а внутри этих валов были обнаружены сотни деревянных гробов.

Также, внутри валов миссия обнаружила большое количество археологических артефактов и большое количество статуй, которые представляют божеств Осириса и Птицы-Сокер-Осирис.

Захи Хавасс утверждает, что эти открытия перепишут историю региона, особенно в 18-й и 19-й династиях Нового Царства, во время которых поклонялись царю Тети.