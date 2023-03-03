Стоимость газа в Европе опустилась ниже состояния цены 2021 года
Цена газа в Европе впервые лета 2021 года опустилась до отметки ниже 500 долларов за тысячу кубометров.
По данным Лондонской фондовой биржи, стоимость газа в Европе сократилась еще на 3%. Это рекордный показатель с 23 августа 2021 года, отмечают эксперты.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF открыли торки у отметки 505,1 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. А по ходу дня откатились до 497,3 доллара за 1000 кубометров.
Биржевые котировки на природный газ неуклонно падают с начала текущего года.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Диана Мудреченко
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