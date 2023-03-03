Ким Кардашьян прилетела из Лас-Вегаса с выигрышем в 250 000 долларов в мусорном мешке

Выигрышные фишки на эту сумму звезде подарил опальный миллиардер еще в 2009-м. Спустя десять лет ФБР допросило красавицу.

Сообщается, что Ким Кардашьян рассказала ФБР о своей дружбе с опальным миллиардером Джхо Лоу.

В 2009 году она тусовалась с Лоу в казино и ушла с 250 000 долларов в мешке для мусора, сообщает Bloomberg. Лоу - малазийский бизнесмен, разыскиваемый международными властями за его роль в скандале с 1MDB.

Правоохранительные органы допросили Ким Кардашьян из-за бурной ночи азартных игр, которую она провела вместе с опальным бизнесменом в 2009 году. Основатель Skims тогда выиграл внушительную сумму, сообщают американские СМИ.

Лоу разыскивается международными властями в связи с многомиллиардной схемой отмывания денег. Его обвиняют в том, что он был вдохновителем схемы по выкачиванию 4,5 миллиарда долларов из малазийского государственного фонда экономического развития 1Malaysia Development Berhard, известного как 1MDB.

Согласно Bloomberg, Кардашьян рассказала ФБР в 2019 году, что 10 лет назад она была в казино в Лас-Вегасе с Лоу и двумя продюсерами - Ризой Азиз и Джоуи Макфарландом.

Ким Кардашьян, которую видели на вечеринке по случаю дня рождения ее сестры Хлои в Вегасе в 2009 году, получила мусорный пакет с наличными после вечеринки с опальным миллиардером Джхо Лоу.

Группа играла в баккара в отдельной комнате. Когда Лоу выиграл крупную комбинацию, он подарил Кардашьян свои фишки. Когда девушка подошла к стойке казино, чтобы их обналичить, ей вручили 250 000 долларов в "мешке для мусора, набитом стодолларовыми купюрами".

Кардашьян "положила пакет для мусора, полный наличных, в свою ручную кладь и села на рейс Southwest Airlines обратно в Лос-Анджелес", уточняют СМИ со ссылкой на отчеты ФБР.

Оставшиеся от обналички фишек еще 100 000 долларов она сложила вдругой мешок для мусора - чтобы использовать на вечеринку с Лоу в Лас-Вегас. Основную сумму теледива потратила на белый Ferrari, который затем продала, чтобы купить Lamborghini на имя второго мужа.