«Белпочта» сообщила, когда белорусы смогут досрочно получить пенсии и пособия за 8 марта

РУП «Белпочта» в официальном Telegram-канале сообщила об организации досрочной выплаты пенсий и пособий за 8 марта в Беларуси.

Первыми пенсии и пособия за 8 марта 2023 года в объектах почтовой связи получат жители Витебска, Могилёва и Минска, где досрочная выплата начинается уже в понедельник, 6 марта.

Жители Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилёвской областей смогут получить пенсии и пособия 7 марта.

Отмечается, что 8 марта 2023 года будут работать только дежурные объекты почтовой связи.