«Белпочта» сообщила, когда белорусы смогут досрочно получить пенсии и пособия за 8 марта
2023-03-03 18:07
РУП «Белпочта» в официальном Telegram-канале сообщила об организации досрочной выплаты пенсий и пособий за 8 марта в Беларуси.
Первыми пенсии и пособия за 8 марта 2023 года в объектах почтовой связи получат жители Витебска, Могилёва и Минска, где досрочная выплата начинается уже в понедельник, 6 марта.
Жители Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилёвской областей смогут получить пенсии и пособия 7 марта.
Отмечается, что 8 марта 2023 года будут работать только дежурные объекты почтовой связи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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