Почему половина городских женщин Индии остаются дома и не идут работать

Исследование выявило вопиющие контрасты в гендерных ролях. Женщины выполняли в основном неоплачиваемую работу по дому, в то время как мужчины проводили время вне дома.

Девятнадцатилетняя Маниша работает горничной на полную ставку в доме на окраине индийской столицы Дели.

Вернувшись домой в Джаркханд, она бросила школу, поскольку общественный транспорт работал нерегулярно, а сексуальные домогательства на дорогах были обычным делом.

Она поехала в столицу Индии и нашла себе работу в квартире. Но все же она не часто выходит на улицу, ссылаясь на трудности в поездках и отсутствие безопасности.

История Маниши не стала неожиданностью для Рахула Гоэла, доцента кафедры транспортных исследований Индийского технологического института в Дели (IIT).

Он использовал данные первого в Индии опроса об использовании времени, в котором измеряется количество времени, которое люди тратят на различные виды деятельности.

Ученый хотел узнать о том, как гендерное неравенство влияет на повседневную мобильность.

В 2019 году исследователи рассредоточились по всей Индии, собирая информацию о том, как люди использовали свое время.

В частности, г-н Гоэль изучил набор данных 170 000 человек, живущих в городах и поселках.

Результаты были поразительными. Когда исследователи посетили домохозяйства, более половины - 53% женщин заявили, что накануне они не выходили из дома.

Только 14% мужчин сказали, что они также остались дома.

Исследование также показало, что девочки реже выходили на улицу, чем мальчики, когда они были подростками - в возрасте от 10 до 19 лет - и что наблюдалось "небольшое увеличение мобильности", когда женщины достигали среднего возраста.

Г-н Гоэль считает, что это показывает, что консервативные социальные нормы, которые запрещают женщинам работать вне дома или вообще выходить из дома, начинают действовать в раннем детстве.

Исследование выявило вопиющие контрасты в гендерных ролях. Женщины выполняли в основном неоплачиваемую работу по дому, в то время как мужчины проводили время вне дома.

Женщины в возрасте от 25 до 44 лет ежедневно тратят в среднем восемь с половиной часов на домашнюю работу или уход за детьми.

Мужчины той же возрастной группы потратили на эти занятия менее часа. Только 38% женщин в этой возрастной группе сообщили, что выходили из дома, по сравнению с 88% мужчин.

Пребывание в браке или проживание с другим человеком было связано с ограниченной мобильностью для женщин, но увеличивало мобильность для мужчин.

Кроме того, женщины, которые были замужем или имели ребенка, меньше выходили на улицу; брак и дети практически не влияли на мобильность мужчин.

Эти результаты согласуются с выводами о том, что ответственность за домашние дела непропорционально ложится на женщин.

После достижения трудоспособного возраста больше мужчин, чем женщин, выходили на улицу и присоединялись к рабочей силе.

Когда люди достигают трудоспособного возраста 15 лет, мужчины переходят от образования к работе, в то время как этот переход происходит для небольшой доли женщин.

Только 30% женщин, которые не работали, сообщили, что хотя бы раз выходили из дома, по сравнению с 81% женщин, которые учились или работали.

Другими словами, дело не в том, что некоторые женщины не выходят на работу, а в том, что многие вообще не выходят из дома.

Некоторые выводы озадачили экспертов.

Ашвини Дешпанде, профессор экономики в Университете Ашока, говорит, что в Индии наблюдается массовый рост числа девочек, поступающих в школы и колледжи, и есть мало свидетельств того, что они не приходят на занятия.

Многие считают, что низкая мобильность женщин не может быть просто объяснена социальными нормами или отсутствием работы.

Например, женщины были мобильными и очень заметными на улице в западном городе Пуна, что также свидетельствует о низком уровне участия женщин в рабочей силе.

Конечно существуют региональные различия - в ряде штатов гораздо больше женщин регулярно выходят на улицу.

Гоа, например, является единственным штатом, который полностью равноправен в плане мобильности.

Согласно исследованию, женщины находятся вне дома в штате Тамилнад, где проживает 43% из 1,6 миллиона женщин Индии, занятых на фабриках.

В таких штатах, как Бихар и Западная Бенгалия, все больше девушек выходят на улицу после того, как правительство предоставило им бесплатные велосипеды.

Тем не менее, Индия и некоторые страны Южной Азии, по-видимому, являются исключением.

Обзор исследований использования времени, проведенный в 2007 году в 15 европейских странах, показал, что во всех странах, кроме одной (Литва), женщины на самом деле более мобильны, чем мужчины.

Лондон не сообщил об отсутствии гендерных различий в общем количестве поездок на человека, а во Франции женщины совершили больше поездок, чем мужчины.

Другое исследование 18 городов по всему миру из Австралии, Европы, Латинской Америки, Африки к югу от Сахары и Северной Америки показало, что в среднем 76% женщин сообщили о поездке по сравнению с 79% мужчин.

Это указывает на то, что большое гендерное неравенство в уровне мобильности в Индии является отдаленным явлением, которое обычно не наблюдается в большинстве частей мира.

С одной стороны, выводы неудивительны.

В Индии высокий уровень гендерного неравенства: соотношение полов низкое, доля женщин в рабочей силе одна из самых низких (27%) в мире, а социальные нормы ограничивают мобильность.

Многие женщины по-прежнему изолированы от очень немногих друзей, что ограничивает их возможности общаться и критиковать неравенство.

В то же время показатели материнской смертности снизились, уровень рождаемости снизился, соотношение полов при рождении медленно улучшается, а показатели зачисления женщин в школы и колледжи резко возросли.

Ключевым препятствием является просто вывод женщин из дома. Одна из причин заключается в том, что женщины чувствуют себя небезопасно на дорогах, которые также неблагоприятны для детей и пожилых людей.