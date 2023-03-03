Баханович: студенты, которые учатся за границей, получат отсрочку от армии

Информагентство «БелТА» со ссылкой на первого заместителя министра образования Республики Беларусь Александра Бахановича сообщила, что студенты, которые учатся за границей, получат отсрочку от армии.

«Для тех, кто продолжает учиться [за границей], эти отсрочки [от призыва на военную службу] останутся», — сказал Александр Баханович в пресс-центре «БелТА».

Отмечается, что в настоящее время на рассмотрении в парламенте находятся поправки, касающиеся оснований для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу.

В случае принятия соответствующих изменений отсрочку от службы для студентов из Беларуси, обучающихся за границей, отменят, но для тех студентов, которых по заказу органа госуправления или предприятия направляют на учёбу за границу по тем специальностям, по которым в стране не ведется подготовка, но страна остро нуждается в этом специалисте, отсрочки останутся.