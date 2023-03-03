Супружеская пара подала в суд иск в $5 млн на бросившую их в океане турфирму
Супруги во время медового месяца оказались брошенными в океане в районе Гаваев, после чего требуют от турфирмы 5 млн. долларов.
Супружеская пара из Калифорнии Элизабет и Александр решили провести медовый месяц на Гавайях, но отдых оказался испорченным. Будучи любителями дайвинга они купили билеты на остров Ланаи, недалеко от города Мауи.
Туристическая фирма предоставила корабль, на котором дайверов развозили в разные части острова. Пара утверждает в суде, что в ходе выгрузки, команда корабля не разъяснила им как действовать в критической ситуации.
Оказавшись в воде пара наслаждалась плаванием, но неожиданно вода стала более мутной и подвижной. Александр и Элизабет попыталась догнать уплывающий корабль но в итоге оказались еще дальше от берега и чуть не погибли.
В результате пара оценила свое эмоциональное потрясение и психическое здоровье в 5 миллионов долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Диана Мудреченко
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