Коваль: на Украине копают вторую линию противотанковых рвов на границе с Беларусью
Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в своём Tg-канале сообщил, что в регионе копают вторую линию противотанковых рвов на границе с Беларусью.
Чиновник заявил, что в «наращивании обороноспособности» Ровенской области задействованы военные, пограничники и специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Мы ежедневно сооружаем фортификационные и инженерные сооружения. Копаем вторую линию противотанковых рвов и возводим заграждения, используя тетрады (специальные бетонные конструкции)», — написал Коваль.
Отмечается, что Ровенщина – одна из первых областей Украины, где сформирован оборонный бюджет благодаря тому, что 52 общины выделили средства для укрепления границы и круговой обороны населённых пунктов севера региона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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