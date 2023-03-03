Суздальцев заявил о желании НАТО и властей Украины убрать Приднестровье
Российский политолог полагает, что руководство НАТО и украинские власти пытаются ликвидировать Приднестровье.
Ситуация вокруг Приднестровья остается крайне напряженной из-за постоянно существующей опасности вторжения украинской армии, делает выводы российский политолог Андрей Суздальцев. Однако Киев не пойдет на такую авантюру, считает эксперт.
Он полагает, что ликвидация региона с российскими базами необходим Украине для вступления в НАТО. В свою очередь Североатлантический альянс не заинтересован создавать в Приднестровье новый Сталинград, так как российские войска в регионе так просто не сложат оружие.
Суздальцев отметил роль президента Молдовы Майи Санду, от которой во многом зависит развитие дальнейшей ситуации.
Опубликовано: Максим Алексеев
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