Минфин США ввёл санкции против шести граждан Российской Федерации
Министерство финансов США наложило санкционные ограничения на лиц, якобы причастных к серьезным нарушениям прав человека в отношении признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы.
Среди попавших под санкции указан заместитель главы Министерства юстиции Российской Федерации Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие лица, которых США связывают с делом арестованного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы.
Отмечается, что шестеро россиян попали под действия американских санкций в соответствии с так называемым «законом Магнитского» об ответственности за права человека, который применяется к лицам, виновным, по мнению властей США, в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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