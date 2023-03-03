Минфин США ввёл санкции против шести граждан Российской Федерации

Министерство финансов США наложило санкционные ограничения на лиц, якобы причастных к серьезным нарушениям прав человека в отношении признанного иноагентом Владимира Кара-Мурзы.

Среди попавших под санкции указан заместитель главы Министерства юстиции Российской Федерации Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие лица, которых США связывают с делом арестованного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы.

Отмечается, что шестеро россиян попали под действия американских санкций в соответствии с так называемым «законом Магнитского» об ответственности за права человека, который применяется к лицам, виновным, по мнению властей США, в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.