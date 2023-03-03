Новак: Венгрия в мае может рассмотреть приём Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Венгерской Республики Каталин Новак в пресс-релизе сообщила, что парламент страны собирается в мае провести заседание по вопросу ратификации документов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

«Венгерский парламент мог бы провести голосование о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО около 17 мая», — сказала Новак.

Президент Венгрии также выразила своё мнение о том, что расширение Североатлантического альянса за счёт Финляндии и Швеции является правильным.

Кроме того, Каталин рассказала, что Венгрия, по имеющейся в её распоряжении информации, не будет последней страной, принявшей решение о ратификации вступления.