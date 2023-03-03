Многие иммигранты уезжают после десятилетий нелегального пребывания в США

Прожив более трех десятилетий в США, Ирма и Хавьер Эрнандес, нелегалы из Мексики, зарегистрировались в аэропорту Ла Гуардиа на рейс в одну сторону из Нью-Йорка в Оахаку - на родину.

В молодости Ирма и Хавьер тайком пересекли южную границу, чтобы работать и содержать свои семьи в Мексике. Через 30 лет они решили вернуться на родину.

В Штатах пара оставила своих четверых повзрослевших детей, которые родились за эти годы. Они также оставляли стабильную работу, где их ценили, и страну, которую они полюбили.

Но после нескольких лет жизни в Соединенных Штатах без юридического статуса пара решила, что пришло время вернуться на родину.

Матери Ирмы Эрнандес был 91 год, и они боялись, что она может умереть, как умерли отец и родственники Ирмы Эрнандес, прежде чем они снова увидели друг друга.

На сбережения в долларах они построили небольшой дом, где могли бы жить, и вложили деньги в тортильерию, которой могли бы управлять.

Их дети, теперь молодые взрослые, могли бы постоять за себя.

Эрнандесы являются частью волны иммигрантов, которые в последние годы покидают Соединенные Штаты и возвращаются в страны своего происхождения, часто проведя большую часть своей жизни в качестве рабочих без юридического статуса.

Некоторые из них никогда не собирались оставаться в Соединенных Штатах, но говорили, что стоимость и опасность пересечения границы удержали их здесь, как только они прибыли, и они построили свою жизнь.

Сейчас, люди среднего возраста и все еще трудоспособные, многие совершают обратную миграцию.

Мексиканцы, которые представляют собой самую крупную и наиболее преобразующую миграцию в Соединенные Штаты в современной истории, начали постепенное возвращение более десяти лет назад, благодаря улучшению мексиканской экономики и сокращению возможностей трудоустройства в Соединенных Штатах во время последней рецессии.

Но в последнее время отъезды ускорились из-за репрессий в отношении иммигрантов при администрации Трампа, которые продолжились при президенте Джо Байдене.

Многие пожилые люди решают, что они достигли своих первоначальных целей иммиграции и могут позволить себе обменять часто изнурительную работу, доступную им, на более спокойную и легкую в своей родной стране.

Рубен Эрнандес-Леон, социолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который проводил полевые исследования мексиканцев, вернувшихся домой, сказал, что основной причиной, по которой люди покидали Соединенные Штаты, было желание воссоединиться с семьей.

Возвращение на родину всегда характеризовало миграцию между Мексикой и США. Долгое время в основном мужчины в одиночку путешествовали туда и обратно между своими деревнями и Соединенными Штатами, зарабатывая доллары за месяцы пребывания.

Эта круговая миграция была прервана в начале 1990-х годов, когда Соединенные Штаты ввели ряд мер по укреплению границы и возведению барьеров.

Но пограничные ограничения привели к обратным результатам. Столкнувшись с рисками и заплатив контрабандистам за пересечение границы, рабочие в Соединенных Штатах незаконно оставались насовсем или надолго, а не приезжали и уезжали.

Ирма Эрнандес покинула свое мексиканское пуэбло в 1987 году по необходимости.

В Нью-Йорке она устроилась няней в семью на Манхэттене и отправляла деньги домой.

Она влюбилась в Хавьера, земляка из Оахакана, который иммигрировал примерно в то же время и учился искусству приготовления пиццы.

Они поженились, и их первый ребенок, Дженнифер, родилась в 1992 году.

Не имея легального статуса, Эрнандесы не могли рискнуть покинуть Соединенные Штаты.

Родители Хавьера Эрнандеса умерли, и он оплакивал их издалека, не имея возможности присутствовать на их похоронах. Отец Ирмы Эрнандес тоже умер.

Для Ирмы и Хавьера Эрнандес годы в Соединенных Штатах превратились в десятилетия. В это время у пары родился сын, а затем несколько мальчиков-близнецов.

Дженнифер в конце концов поступила в школу богословия при Гарвардском университете, а затем вернулась в Нью-Йорк, чтобы работать в группе защиты прав иммигрантов Make the Road New York.

Трое ее младших братьев и сестер закончили среднюю школу. Когда ей исполнился 21 год, Дженнифер смогла спонсировать своих родителей на получение грин-карт, но они быстро поняли, что этот процесс займет более десяти лет.

Пара решила, что сможет свести концы с концами, продавая кукурузу, капусту и зелень, выращенные на их небольшом участке земли в Мексике, и тортильи с фабрики, которую они недавно приобрели.

Их дети, теперь взрослые, заверили их, что они могут помочь поддержать их, если это необходимо. Но это было душераздирающее решение, несмотря на то, что пара всегда думала о возвращении домой.

Все четверо детей Эрнандес присоединились к своим родителям на самолете в Оахаку, и после того, как они поселились в тамошнем доме, все они отправились в свой первый семейный отпуск - неделю на мексиканском пляже.

Затем дети сели на обратный рейс в Соединенные Штаты.

Дженнифер:

Мы плакали всю дорогу до Нью-Йорка. Прошло полтора года, и это все еще очень тяжело.

Ирма:

У меня там мои дети, и однажды у них будут дети. Я хочу заботиться о своих внуках.

Ирма Эрнандес сказала, что все еще надеется однажды вернуться в Нью-Йорк, по крайней мере, для длительных визитов, если Дженнифер в конечном итоге сможет получить грин-карты для пары.