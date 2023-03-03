Нарушившие оборонзаказ компании в России передадут под внешнее управление

Президент России Владимир Путин подписал указ о внешнем управлении компаниями, которые будут нарушать оборонный заказ государства, сообщает Reuters.

Постановление, регулирующее работу компаний, выполняющих заказы на вооружение для государства в период военного положения, опубликовано в пятницу, 3 марта.

Согласно документу, в случае перебоев с поставками продукции военного назначения предприятия будут переданы во внешнее управление. Управляющая организация будет выбрана по заявке Минпромторга.

В указе также говорится, что права акционеров компании, нарушившей гособоронзаказ, будут приостановлены.

После начала СВО в Украине Россия начала ужесточать законодательство о гособоронзаказе. В июле 2022 года Путин подписал закон, запрещающий компаниям отказываться от госконтрактов, связанных с проведением антитеррористических и иных операций.

В сентябре 2022 года российский парламент внес поправки в Уголовный кодекс, введя наказание до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного оборонного заказа.