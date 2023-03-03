Нарушившие оборонзаказ компании в России передадут под внешнее управление
Президент России Владимир Путин подписал указ о внешнем управлении компаниями, которые будут нарушать оборонный заказ государства, сообщает Reuters.
Постановление, регулирующее работу компаний, выполняющих заказы на вооружение для государства в период военного положения, опубликовано в пятницу, 3 марта.
Согласно документу, в случае перебоев с поставками продукции военного назначения предприятия будут переданы во внешнее управление. Управляющая организация будет выбрана по заявке Минпромторга.
В указе также говорится, что права акционеров компании, нарушившей гособоронзаказ, будут приостановлены.
После начала СВО в Украине Россия начала ужесточать законодательство о гособоронзаказе. В июле 2022 года Путин подписал закон, запрещающий компаниям отказываться от госконтрактов, связанных с проведением антитеррористических и иных операций.
В сентябре 2022 года российский парламент внес поправки в Уголовный кодекс, введя наказание до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного оборонного заказа.
Опубликовано: Николай Скира
-
Диана Мудреченко
Боец ЧВК «Вагнер»: пути снабжения и отхода ВСУ из Артёмовска находятся под обстрелом
Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на бойца ЧВК «Вагнер» сообщило о том, что пути снабжения и отхода Вооружённых сил Украины из Артёмовска находятся в зоне обстрела артиллерии «музыкантов».Подробнее...
-
Диана Мудреченко
Новак: Венгрия в мае может рассмотреть приём Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Венгерской Республики Каталин Новак в пресс-релизе сообщила, что парламент страны собирается в мае провести заседание по вопросу ратификации документов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.Подробнее...
-
-