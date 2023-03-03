Цена нефти Brent упала ниже $83 за баррель на фоне новостей о планах ОАЭ выйти из ОПЕК

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что цена нефти Brent упала ниже $83 за баррель на фоне новостей о планах ОАЭ выйти из Организации стран-экспортёров нефти.

Кроме того, на данный момент наблюдается снижение стоимости нефти марки West Texas Intermediate.

Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По данным WSJ, Абу-Даби рассматривает возможность выхода из-за разногласий с Саудовской Аравией, так как находясь в составе ОПЕК, ОАЭ вынуждены сокращать добычу нефти, что приводит к снижению государственных нефтяных доходов.

Отмечается, что выход ОАЭ из ОПЕК может привести к подрыву влияния Организации стран-экспортёров нефти на мировых нефтяных рынках.