Балицкий установил официальной столицей Запорожской области город Мелитополь
2023-03-03 20:32
В пятницу, 3 марта 2023 года, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ «Об административно-территориальном устройстве Запорожской области».
Соответствующий документ опубликован на официальном веб-сайте администрации Запорожской области.
Согласно данному указу, в целях эффективного государственного управления и оказания качественных и своевременных госуслуг населению региона административно-политическим центром Запорожской области стал город Мелитополь.
Кроме того, Бердянск и Энергодар признаны городами областного значения и были определены административные районы региона.
Опубликовано: Диана Мудреченко