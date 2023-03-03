Балицкий установил официальной столицей Запорожской области город Мелитополь

В пятницу, 3 марта 2023 года, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ «Об административно-территориальном устройстве Запорожской области».

Соответствующий документ опубликован на официальном веб-сайте администрации Запорожской области.

Согласно данному указу, в целях эффективного государственного управления и оказания качественных и своевременных госуслуг населению региона административно-политическим центром Запорожской области стал город Мелитополь.

Кроме того, Бердянск и Энергодар признаны городами областного значения и были определены административные районы региона.