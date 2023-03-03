Женщина устроила домашнюю вечеринку с 65 мужчинами, с которыми она познакомилась на Tinder и Hinge

В 2022 году Кэссиди Дэвис устроила "Хаотичную вечеринку для одиночек" с 65 мужчинами, с которыми она встречалась в приложениях для знакомств.

Кэссиди Дэвис провела пять лет, встречаясь с одинокими мужчинами в Лос-Анджелесе, и ей это надоело.

Дэвис сказала, что в приложениях для знакомств она переписывалась с людьми, которые казались актерами, писателями, музыкантами и прочими интересными людьми.

Однако при личной встрече они оказывались тусклыми или откровенно разочаровывающими.

В прошлом году, когда приближался День Святого Валентина, она решила удалить свои приложения для знакомств и попробовать что-то другое.

Она поручила своим подругам пригласить партнеров из приложения для знакомств, с которыми им еще предстоит встретиться, к себе домой на вечеринку.

Обеспокоенная тем, что никто не появится, Дэвис пригласила 65 мужчин, с которыми она общалась в Tinder и Hinge.

Дэвис сделала ТикТок мероприятие, которое она назвала "Хаотичная вечеринка одиночек", которая получила 1,7 миллиона лайков и более 1000 комментариев.

Многие из пользователей сказали, что хотят присоединиться или устроить свою собственную.

И после того, как Дэвис получила восторженные отзывы от своих гостей, в том числе от того, кто вскоре станет ее парнем, она решила продолжать устраивать веселые вечеринки в разных районах Лос-Анджелеса.

Концепция оставалась неизменной: если вы идете на вечеринку, используйте это как возможность пригласить кого-то, с кем вы общались в приложении, но кто все еще незнакомец.

Дэвис сказала, что ее гости из поколения миллениалов и поколения Z, которые обычно узнают о вечеринке Chaotic Singles Party в TikTok или Instagram.

Они рассказывают ей, как освежает и радует личный опыт после многих безуспешных лет использования приложений для знакомств, чтобы найти любовь.

По ее словам, в 2022 году она провела 17 вечеринок, в основном в Лос-Анджелесе.

В этом году хочет расшириться до пяти новых городов, поскольку ее подписчики в социальных сетях со всей страны просят ее о собственных вечеринках.

Дэвис регулярно проводит микшеры для одиночек, хотя она нашла себе парня, с которым встречается уже год

Дэвис подсчитала, что от 250 до 350 одиночек посетили каждую хаотическую вечеринку, которую она устраивала в этом году.

Цены на билеты варьировались от 10 до 30 долларов, в зависимости от вечеринки.

Она узнала, что половина ее посетителей - интроверты, которые хотят выйти за пределы своих зон комфорта.

Для нервных новичков она предложила отнестись к этому событию как к социальному эксперименту и пригласить симпатичного незнакомца из приложения для знакомств.

Даже если личная встреча с незнакомцем пройдет неудачно, энергия надежды может подтолкнуть к другим интересным связям и знакомствам, сказала Дэвис.