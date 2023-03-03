Лариса Долина призналась, что не считает себя певицей

Звезда подчеркнула, что считает себя артисткой в самом широком смысле слова. И того же ждет от начинающих талантов.

Лариса Долина не скрывает, что не любит, когда ее называют вокалисткой либо певицей, сообщает PROZvezd.

Когда меня называют певицей либо вокалисткой, я очень обижаюсь. Потому что я артистка - в самом широком смысле этого слова. И мне также хочется видеть потенциальных артистов, потому буду смотреть на конкурсанта в целом, а не слушать лишь голос, — отметила Долина.

По словам звезды, она всегда старается быть честной. Лариса Долина, которая входит в жюри шоу «Ну-ка, все вместе!», подчеркнула: если ей не нравится выступление участника, она говорит об этом открыто.

Но, если творчество конкурсанта ее трогает, артистка выступает в его поддержку.