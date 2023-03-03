Как побороть страх полетов: Пить или на пить для храбрости

Самолет является самым безопасным видом транспорта, однако многие люди до сих пор бояться летать. Если вы один из них, то читайте эту статью.

Люди часто опасаются летать на самолете. И это неслучайно. В новостях или фильмах иногда показывают жуткие крушения. Как же теперь не бояться? Итак, чего точно не стоит делать перед полетом.

Во-первых, не стоит пить "для храбрости". Пьяный человек наоборот хуже сохраняет самообладание.

Во-вторых, не стоит читать статистику крушений. Даже если число упавших самолётов небольшое, эти цифры пугают.

В-третьих, не надо бояться турбулентности. "Воздушные ямы" - не более, чем обычные ямы для автомобиля на дорогах.