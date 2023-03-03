Как побороть страх полетов: Пить или на пить для храбрости

2023-03-03 21:30

Самолет является самым безопасным видом транспорта, однако многие люди до сих пор бояться летать. Если вы один из них, то читайте эту статью.

Люди часто опасаются летать на самолете. И это неслучайно. В новостях или фильмах иногда показывают жуткие крушения. Как же теперь не бояться? Итак, чего точно не стоит делать перед полетом.

Во-первых, не стоит пить "для храбрости". Пьяный человек наоборот хуже сохраняет самообладание.

Во-вторых, не стоит читать статистику крушений. Даже если число упавших самолётов небольшое, эти цифры пугают.

В-третьих, не надо бояться турбулентности. "Воздушные ямы" - не более, чем обычные ямы для автомобиля на дорогах.

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    Если вы не только боитесь полета, но и терпите панические атаки из-за мыслей о полете, то вам стоит обратиться к психологу.

    Если ваш страх не настолько силен, то попробуйте справиться с ним самостоятельно. Первое, что нужно сделать - сказать себе - "да, я боюсь полетов". Почти треть взрослых людей на планете боится летать.

    Далее придумайте себе увлекательное занятие на время полета. Такое, чтобы было сложно оторваться. Слушайте приятную, расслабляющую музыку и помните, что за штурвалом находится два опытных пилота.

    За всю историю ни разу не было случаев, когда они оба оказались не в состоянии управлять лайнером.

Опубликовано: Евгений Прокофьев