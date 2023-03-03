Антонов: США несут ответственность за теракт в Брянской области

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антов в пресс-релизе заявил, что Вашингтон несёт ответственность за теракт в Брянской области.

«С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит - несёт ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже “на руках” США», — сказал российский дипломат.

Антонов также подчеркнул факт того, что мечта Штатов нанести России стратегическое поражение никогда не воплотится в реальность.

Посол добавил, что оказываемая Вашингтоном помощь Украине может лишь «продлить агонию киевского режима», но никак не обеспечить его победу.