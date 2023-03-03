Блинкен: США выделят новый пакет военной помощи Украине на $400 миллионов
2023-03-03 21:46
Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи киевскому режиму на $400 миллионов.
Блинкен уточнил, что в пакет помощи Украине войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня, гаубиц и бронетехники, а также мостоукладчики из резервов Пентагона.
Госсекретарь США уточнил, что это уже 33-й пакет помощи, который Штаты выделяют Украине из арсенала Пентагона с августа 2021 года.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом заявил, что украинские войска по-прежнему испытывают дефицит в снаряжении и вооружении.
Опубликовано: Диана Мудреченко