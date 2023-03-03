Ученые объясняют, почему мечтать наяву - это полезное занятие

Мечтательность, или блуждание мыслей, обычно рассматривается как нежелательное занятие, особенно среди детей школьного возраста, от которых система образования требует неустанного внимания

В среднем, мы мечтаем почти 47% времени бодрствования. Если наш мозг тратит на это почти половину времени бодрствования, вероятно, на то есть веская причина.

Термин “мечтать наяву” был введен Жюльеном Варендонком в 1921 году в его книге "Психология мечтаний наяву" (с предисловием Зигмунда Фрейда).

В то время как Варендонк и Фрейд видели преимущества мечтаний наяву, за последние 20 лет были проведены исследования, которые описывают мечтательность как “сбой когнитивного контроля”.

А некоторые исследователи из Гарварда недавно заявили, что “блуждающий ум не является счастливым умом”.

Исключением из этого мнения был покойный выдающийся психолог Джером Сингер, который провел большую часть своей профессиональной жизни, исследуя мечтания наяву (он предпочитал этот термин “блужданию ума”).

Сингер выделил три типа мечтаний наяву, и хотя два могут иметь негативные последствия, один из них весьма полезен.

Первый тип - это “дисфория вины” или страх перед будущим, когда мы думаем о прошлом, упорствуя в негативном опыте (например, снова и снова переживая тяжелый телефонный звонок).

Второй тип - катастрофизация будущего (например, воображая эффектный провал на предстоящей презентации работы).

Тогда есть “плохой контроль внимания”, когда человек изо всех сил пытается сосредоточиться на конкретной мысли или задаче, что особенно неприятно для людей с дефицитом внимания.

Эти два вида мечтаний не имеют преимуществ. Но третий тип, “позитивное конструктивное мечтание наяву(PCD)” может быть весьма полезным.

В этот момент мы устремляем свой ум вперед и представляем будущие возможности творческим, позитивным образом.

Это полезно для планирования и творчества, PCD - это мост, который связывает наши внутренние наблюдения с прогнозами, необходимыми для будущих исследований.

Философы давно подчеркивают важность типа внутреннего отражения, связанного с PCD.

Большинство философов эпохи просвещения, таких как Дидро, Локк и Кант, считали, что именно внутреннее размышление, а не внешние факторы, дают человечеству возможность управлять своей жизнью и руководить собой.

В своей работе 1690 года “Эссе о человеческом понимании” Джон Локк размышляет над термином “сознание", описывая его как "восприятие того, что происходит в собственном уме человека".

Для Локка сознание было “неотделимо от мышления” и представляло собой целостное осознание работы нашего собственного разума.

Для него открытое наблюдение за нашим внутренним сознанием проложило путь к любопытному исследованию нашего внешнего мира.

Часть нашего мозга, наиболее часто связанная с мечтаниями, называется “сетью режима по умолчанию” (DMN).

Термин “режим по умолчанию” относится к части нашего мозга, связанной с состоянием покоя, и отвечает за нашу способность размышлять о нашем собственном сознании и внутреннем повествовании.

DMN - это антикорреляционная система, активная во время размышлений, таких как мечтания наяву и тишина, когда задействуется наша рабочая память.

DMN также является чем-то вроде хаба, через который проходит множество соединений, влияющих на множество других моделей активности.

Но что еще более интересно и несколько загадочно, DMN отвечает за большую часть нашего абстрактного концептуального мышления — интроспективного, ориентированного на себя, который отличает нас от приматов.

Он вспоминает и конструирует социальные сценарии, чтобы помочь нам придать смысл нашей жизни.

DMN может нарушаться во время снижения когнитивных способностей, таких как деменция.

PCD может фактически утолщать кору головного мозга (серое вещество), истончение которого связано с когнитивным снижением старения.

Эта связь еще не полностью понята.

Но мы знаем, что хорошо функционирующая сеть режима по умолчанию, в которой мы обращаем наш мысленный взор вперед во времени или размышляем о нашем прошлом опыте (как в позитивном конструктивном мечтании наяву, играет ключевую роль в нашем здоровом психическом функционировании, в таких областях, как консолидация памяти,планирование и контроль импульсов.

Несмотря на преимущества, мы вытесняем мечтательность из наших детей — и, в свою очередь, из нашей взрослой жизни.

Мечтать наяву категорически не рекомендуется в большинстве традиционных учебных заведений.

Большинство школ так сильно полагаются на предположение о высокой требовательности к вниманию, что они не смогли сбалансировать потенциальную выгоду от “конструктивного внутреннего размышления PCD".”

Когда мы считаем, что мечтательность является отличительной чертой, возникает вопрос, не называют ли нейродивергентных детей “неуспевающими” или “нарушителями спокойствия” просто за то, что они занимаются деятельностью, которую мы все делаем часто, но которая не вписывается в жесткие рамки современной системы образования.

Вместо того, чтобы демонизировать мечтательность, мы должны защищать ее, лелеять ее, уважать ее — если не ради множества физиологических и психологических преимуществ, то ради потенциальных социальных выгод.

Люди, которые мечтают наяву, более рефлексивны, обладают более глубоким чувством сострадания и проявляют больше морального принятия решений.

И, в конечном счете, дети, которые более вдумчивы, сострадательны и нравственны, вырастают во взрослых, которые строят более справедливое общество.