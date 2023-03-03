Самые важные работы в начале марта

Март еще свободный месяц от дачных работ, но уже требует пристальное внимание хозяина. Именно от этих работ зависит будущий урожай.

Побелка стволов:

Если вы еще не побелили свои деревья, спешите это сделать в марте. На ведро воды 10 л. 2 кг. извести, 100 г. медного купороса. Проводим побелку в теплое время, желательно с утра, чтобы до вечера успела высохнуть. Обработку проводить при t не ниже +1.

Полив кустарников горячей водой:

Воду подогреваем до 60 гр, переливаем в лейку и поливаем кусты смородины, крыжовника и другие ягодники. Это хороший прием для уничтожения вредителей и личинок и от болезней. Обработку проводить при t не ниже -3.

Обработка:

Необходимо провести опрыскивание 3% бордосской жидкостью (300 г. на 10 л. воды). Можно использовать ДНОК (1 раз в 2 года), препаратом 30+.

Обязательно обработайте бордосской, так как она продлит сон почек на 1,5 недели, и это может спасти урожай от заморозков. Обработку проводить при t не ниже +4.

Обрезка:

Если вы еще не провели обрезку кустарников и деревьев, есть время исправить ситуацию. Обрезать Обработку при t не ниже -5.

Осмотр и залечивание ран:

Все морозобоины и раны надо обработать железным купоросом и замазать садовым варом. Залечивание ран проводить при t не ниже 0.

Подкормка:

Даже если на улице лежит снег, все равно разбрасывайте удобрения в приствольный круг. Снег будет таять и удобрения проникнут к корням. Подкормку проводить при t не ниже -10.

Осмотр плодовых деревьев:

Осмотрите плодовые деревья, если обнаружили мумии прошлогодних плодов, не ждите пока они упадут, срывайте и уносите подальше.

Укрытие хвойных:

В конце февраля начале марта, когда снег еще лежит, а солнце ярко светит, хвойники получают сильнейше ожоги. Обработку проводить при t не ниже -5.