Изображение Христа: дочь Ивана Урганта сделала на спине шокирующее тату

Рисунок распятого Иисуса шокировал даже ее поклонников. Зачем она пошла на такой шаг, девушка не уточнила.

Эрика Кикнадзе, приемная дочь Ивана Урганта, давно живет в Америке. Чем девушка занимается, неизвестно. Как сообщает Космополитен, если судить по публикациям в соцсетях, Эрика развлекается на вечеринках.

Кроме того, девушка продает подержанную одежду. На сайте Кикнадзе всего пара лотов: ношеные футболки, платья и джинсы.

А недавно эпатажная девушка выложила шокирующее фото. Эрика сделала на спине огромную татуировку - в виде распятого Иисуса Христа. Зачем она пошла на такой шаг и решилась на религиозный рисунок на теле, девушка не уточнила.

Но даже подписчики Эрики были слегка шокированы таким странным поступком.

Остальные фотоснимки Кикнадзе тоже не очень целомудрены. Она регулярно показывает нижнее белье, курит и даже изображает одержимую бесами.

Родители, судя по всему, относятся к публичной жизни Эрики с пониманием и дают девушке полную свободу самовыражения.