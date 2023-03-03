В Мэриленде открылся музей Hot Wheels, содержащий одну из самых ценных коллекций в мире

На площади около 4000 квадратных футов Брюс Паскаль собрал более 7000 экспонатов, включая самый редкий автомобиль Hot Wheels в мире.

Самый редкий Hot Wheels - это пляжная бомба Volkswagen Type 2 1969 года.

По словам Паскаля, это прототип, который, по мнению Mattel, недостаточно устойчив на пластиковых дорожках.

Мужчина также собрал деревянные прототипы игрушечных машинок, оригинальные чертежи и игрушки, которые продавались в других странах.

Не все в музее размером с игрушку.

Паскаль приобрел Ford Model T hotrod 1913 года выпуска, который получил желанную награду "Самый красивый родстер Америки" на Большом национальном родстер-шоу 1964 года.

Эта самая машина использовалась Hot Wheels несколько лет спустя, в игрушечной версии под названием Hot Heap.

Учитывая эту связь с брендом, Паскалю пришлось добавить автомобиль в свою коллекцию.

Паскаль говорит, что его семья считает его “сумасшедшим” из-за того, что он так одержим Hot Wheels.

Учитывая, что люди посещают его музей и веселятся, даже если он сумасшедший, он в хорошей компании.

Он держит под рукой несколько Hot Wheels, чтобы продавать их детям, которые приходят со своими растущими коллекциями, в надежде сохранить страсть к автомобилям, изготовленным на заказ, еще долго.

Музей Hot Wheels открыт не часто, но Паскаль говорит, что он откроет двери в воскресенье днем.

Если вы находитесь в районе Гейтерсберга, штат Мэриленд, вы можете связаться с ним и спросить, можете ли вы ознакомиться с его удивительной коллекцией.