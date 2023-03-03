Эндокринолог рассказал, как похудеть без обвисшей кожи

Для этого нужно сбрасывать в неделю полкилограмма-килограмм, а также не забывать про белок.

Эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин рассказал, как надо худеть, чтобы не обвисала кожа, сообщает Рамблер.

В интервью изданию «Доктор Питер» Ирышкин заявил, что снижение веса должно вестись под контролем лечащего врача или диетолога и эндокринолога. Неплохо в это время наблюдаться также у кардиолога, гастроэнтеролога, фитнес-тренера.

Чтобы обеспечить похудение без обвисшей кожи, уточнил эксперт, нужно сбрасывать в неделю полкилограмма-килограмм.

Он также рекомендовал не забывать про белок.

Если не будет хватать белка, теряется мышечная масса, необходимая для равномерного снижения веса. Также нужно поддерживать баланс белков для сохранения упругости и увлажненности кожи, — подчеркнул эндокринолог.

И отметил: на килограмм массы тела рекомендуется употреблять не менее 0,8 грамма белка.

Ирышков предупредил: для предупреждения обвисания кожи не стоит использовать режимы питания, где калорийность менее 1100-1300 килокалорий для женщин и 1500-1600 килокалорий - для мужчин.

Кроме того, во время занятий спортом доктор посоветовал не только прибегать к кардионагрузкам, но и к силовым тренировкам - они обеспечивают сильный мышечный корсет.