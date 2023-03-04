Врач О'Коннор: Байдену в феврале удалили раковую опухоль на коже

Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил о том, что у президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена в феврале текущего 2023 года удалили злокачественное новообразование кожи.

«Образец кожи был отправлен на биопсию. Как и ожидалось, биопсия подтвердила, что небольшое поражение кожи представляло собой базальноклеточную карциному. Вся раковая ткань была успешно удалена. Дальнейшего лечения не требуется», — говорится в заключении лечащего врача Байдена.

О'Коннор отметил, что обнаруженная у американского лидера базальноклеточная карцинома, как правило, не метастазирует, в отличие от других разновидностей рака кожи, однако Джо Байден продолжит наблюдаться у дерматолога.

Напомним, Байдену ещё до вступления в должность президента США проводили операцию по удалению злокачественной опухоли на коже.