Врач О'Коннор: Байдену в феврале удалили раковую опухоль на коже
Врач Белого дома Кевин О'Коннор сообщил о том, что у президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена в феврале текущего 2023 года удалили злокачественное новообразование кожи.
«Образец кожи был отправлен на биопсию. Как и ожидалось, биопсия подтвердила, что небольшое поражение кожи представляло собой базальноклеточную карциному. Вся раковая ткань была успешно удалена. Дальнейшего лечения не требуется», — говорится в заключении лечащего врача Байдена.
О'Коннор отметил, что обнаруженная у американского лидера базальноклеточная карцинома, как правило, не метастазирует, в отличие от других разновидностей рака кожи, однако Джо Байден продолжит наблюдаться у дерматолога.
Напомним, Байдену ещё до вступления в должность президента США проводили операцию по удалению злокачественной опухоли на коже.
Опубликовано: Диана Мудреченко