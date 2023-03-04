Балицкий перенес столицу Запорожской области в Мелитополь
2023-03-04 01:36
Врио главы Запорожской области принял решение о переносе столицы региона в Мелитополь.
Мелитополь официально стал столицей Запорожской области. Об этом объявил врио главы региона Евгений Балицкий. Он же подписал соответствующий указ.
Также городами областного подчинения стали Энергодар и Бердянск. Как подчеркнуто в документе, решение принято с целью "повышения уровня государственного управления".
Балицкий отметил, что после установления контроля российскими войсками над городом Запорожье, столица будет перенесена туда. А Мелитополь значится, как временный административный центр региона.
Опубликовано: Максим Алексеев