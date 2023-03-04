Пресс-секретарь Белого дома придумала себе Российскую народную республику

Официальный представитель Белого дома заявила о существовании Российской народной республики.

В ходе проведения брифинга прессе-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о существовании Российской Народной Республики. Трансляция ее выступления велась на YouTube.

"Лидеры государств обсудят другие насущные проблемы, в том числе коллективное противодействие вызовам, исходящим от Российской Народной Республики", - сказала она.

Примечательно, что ни журналисты, ни сотрудники администрации Белого дома не стали ее поправлять.