Слова Левитса о целостности Украины вызвали у Зеленского приступ смеха прямо во время выступления главы Латвии
2023-03-04 04:15
Когда Эгилс Левитс заговорил на своем выступлении о целостности территории Украины, Владимир Зеленский не мог сдержать смех.
РИА Новости: Слушая латвийского президента Эгилса Левитса на пресс-конференции Владимир Зеленский рассмеялся прямо во время его выступления.
Такую эмоциональную реакцию у него вызвали слова о территориальной целостности Украины.
Левитс Эгилс сказал: после одержания победы в войне с Россией для украинской стороны важно вернуть свою территориальную целостность.
После этих слов президент Украины иронично взглянул на коллегу и засмеялся.
Опубликовано: Храмова Оксана