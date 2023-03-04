Слова Левитса о целостности Украины вызвали у Зеленского приступ смеха прямо во время выступления главы Латвии

Когда Эгилс Левитс заговорил на своем выступлении о целостности территории Украины, Владимир Зеленский не мог сдержать смех.

РИА Новости: Слушая латвийского президента Эгилса Левитса на пресс-конференции Владимир Зеленский рассмеялся прямо во время его выступления.

Такую эмоциональную реакцию у него вызвали слова о территориальной целостности Украины.

Левитс Эгилс сказал: после одержания победы в войне с Россией для украинской стороны важно вернуть свою территориальную целостность.

После этих слов президент Украины иронично взглянул на коллегу и засмеялся.