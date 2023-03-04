National Interest: отказ от переговоров может превратить Украину в руины

Вся Украина будет разрушена, если ее командование не согласится на переговоры. В этом уверен американский обозреватель National Interest.

Майкл Гай, обозреватель иностранного издания рассказал, что случится с Украиной, если она откажется от мирных переговоров.

Журналист обозначил два возможных сценария: Киеву остается большая часть территории страны, либо вся страна "превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто".

Важность имеет выбор момента для подписания мирного договора.

Если Киев пойдет на это до окончательного поражения ВСУ, то может рассчитывать на благополучный исход с территориальными уступками.

Если же переговоры будут вынужденными после полной победы России в конфликте, Украину ожидает масштабный разгром и разруха со свержением руководства.

По мнению Гая, поставки западного оружия только ухудшают ситуацию, усугубляя потери украинцев и давая им ложную надежду на свою победу.

Москва утверждает, что Запад только затягивает конфликт, оказывая Украине медвежью услугу.

При этом транспорт, перевозящий оружие для ВСУ, автоматически превращается в законную цель для российской армии.