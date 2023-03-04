National Interest: отказ от переговоров может превратить Украину в руины
Вся Украина будет разрушена, если ее командование не согласится на переговоры. В этом уверен американский обозреватель National Interest.
Майкл Гай, обозреватель иностранного издания рассказал, что случится с Украиной, если она откажется от мирных переговоров.
Журналист обозначил два возможных сценария: Киеву остается большая часть территории страны, либо вся страна "превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто".
Важность имеет выбор момента для подписания мирного договора.
Если Киев пойдет на это до окончательного поражения ВСУ, то может рассчитывать на благополучный исход с территориальными уступками.
Если же переговоры будут вынужденными после полной победы России в конфликте, Украину ожидает масштабный разгром и разруха со свержением руководства.
По мнению Гая, поставки западного оружия только ухудшают ситуацию, усугубляя потери украинцев и давая им ложную надежду на свою победу.
Москва утверждает, что Запад только затягивает конфликт, оказывая Украине медвежью услугу.
При этом транспорт, перевозящий оружие для ВСУ, автоматически превращается в законную цель для российской армии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Тарас Медведев
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