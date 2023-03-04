Врач Байдена: Биопсия подтвердила, что у президента США был рак кожи

Врач президента США Джо Байден заявил, что биопсия подтвердила, что у главы государства был рак кожи. При этом он добавил, что опухоль была удалена.

Врач президента США Кевин О'Коннор сказал, что у Джо Байдена была базально-клеточная карцинома кожи , но опухоль была полностью удалена.

О'Коннор отметил, что президент будет продолжать наблюдаться на предмет дерматологических изменений, но в дальнейшем лечении не нуждается .

В феврале врачи после обследований признали 80-летнего Байдена здоровым и "годным к службе", напоминает Reuters.

Отметим, что здоровье президента страны является публичной информацией для граждан США и ежегодно заключение о нем размещается в СМИ.